شكرا لقرائتكم خبر عن الـ VAR خارج الخدمة وجريشة يثير الجدل تحكيميا فى مواجهة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X بيراميدز الجولة الـ10 للدوري الممتاز فى نسخته الـ62

النتيجة – تعادل الفريقين بدون أهداف

الملعب - استاد الدفاع

الحكم – جهاد جريشة

المساعد الأول - أحمد توفيق

المساعد الثاني - سمير جمال

الحكم الرابع - عبد العزيز السيد

ثنائي الـ"VAR" - طارق مجدى - مصطفى الشهدى

الـ VAR خارج الخدمة فى الألعاب المؤثرة

كانت كابينة الـVAR خارج الخدمة، حيث لم يتدخل الحكمان فى الألعاب التي كانت تستحق التدخل طبقا لبروتوكول الـ VAR ولكن كانا موجودين في المخالفات غير المؤثرة التي شهدت احتكاكا وتنافسا عادلا طبقا للقانون.

اللياقة البدنية (التحمل - السرعة - الارتداد – التمركز - الرشاقة - المرونة - زاوية الرؤية)

ظهرالحكم بلياقة بدنية وحاول التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة محاولا إيجاد زاوية رؤية مناسبة تابع من خلالها الهجمات المرتدة السريعة.

الشخصية ( الحسم مع اللاعبين - الوقت الضائع)

حاول السيطرة على اللقاء من مستغلا خبرته، كما تأنى في التعامل بالبطاقات الصفراء لكنه سمح بالكلام الكثير من اللاعبين وكان يجب أن يتدخل بحسم، خاصة في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، ولم يكن موفقا في تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوط المباراة الثاني، حيث كان لا يقل عن 8 دقائق، فى حين أعلن الحكم الرابع عن 4 دقائق فقط.

تطبيق القانون (32 مخالفة –3 بطاقات وتغاضى عن اثنين)

كان الحكم على موعد بالتدخل بالصافرة في تقدير المخالفات الفنية، فاحتسب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، وكان أبرز عندما أعلن عن مخالفة مهاجم الأهلي مع حارس بيراميدز في الدقيقة 78، في الوقت الذي تغاضى عن ركلة صحيحة لمهاجم الأهلي محمد شريف في الدقيقة 62 إلى جانب أن هناك شكا في وثب أيمن أشرف مدافع الأهلي على مهاجم بيراميدز إيريك تراورى، لكن لم يكن هناك إعادة للمخالفة وبالتالي نتفق مع الحكم في القرار. أشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي الأهلي حسين الشحات وبيكهام مقابل إنذار وحيد لبيراميدز من نصيب أحمد سامى، في الوقت الذى تغاضى عن إنذار كل من دونجا وطارق طه طبقا للقانون.









مخالفة بواليا الأهلىالمساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد أغلب فترات المباراة، وأشارا على 3 حالات تسلل في توقيت مناسب كما سمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة، وتعاون الثنائي مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

الحكم الرابع

بذل جهدا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بشكل جيد وأدى مهامه بشكل جيد، وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 32 خطأ - 10 ركلات ركنية - 3 حالات تسلل – 3 بطاقات صفراء.

الدرجات: الحكم 7.5 المساعد الأول 8.0 – المساعد الثاني 8.3 – الحكم الرابع 8.0– ثنائي الفيديو 7.0.

فيديو ركلة جزاء الاهلى التى لم تحتسب

فيديو مخالفة بواليا مع شريف اكرامى