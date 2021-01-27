شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: التعادل مع الأهلي لا يرضيني.. وقادرون على المنافسة للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز، أنه غير راض عن التعادل مع الأهلي، مشددا على قدرة فريقه للعودة إلى المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء: "كان لدي تعليمات خاصة بالحصول على الكرة الثانية وتغطية ظهيري الجنب خلال اشتراكهما في الهجوم". وتابع: "كان علينا ضغوطا كبيرة، ولكننا فريق قوي، وكنا نرغب في النقاط الثلاث".

وتعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: شريف إكرامي، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بتعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق لإصابة اضطرت موسيماني المدير الفني لإجراء تغيير مُبكر بمشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلاً من هاني في الدقيقة العاشرة.