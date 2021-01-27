7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، لاعبو الزمالك ينتظرون صرف مقدمات العقود عقب مواجهة المقاصة

لاعبو الزمالك ينتظرون صرف مقدمات العقود عقب مواجهة المقاصة

تصرف إدارة نادى الزمالك جزء من مقدم عقود اللاعبين للموسم الحالي عقب مباراة المقاصة المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى ، حيث وعدت إدارة الكرة بالنادي لاعبو الفريق بصرف جزء من مقدم العقود عقب مواجهة المقاصة بعدما طلب اللاعبون من الجهاز الإدارى صرف مقدمات العقود عن الموسم الحالي.

الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري

تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

حديث جانبي بين موسيماني ورمضان صبحي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز