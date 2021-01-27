شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلي ويتوج ببطولة سوبر كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري "رجال" فى التتويج ببطولة كأس السوبر لموسم 2020 على حساب النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

وتمكن فريق الاتحاد بقيادة أحمد مرعى، المدير الفني للفريق، من التتويج باللقب بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 72/71 في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الشرقية للدخان.

وأنهى الأهلي الربع الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 21/15، ثم أنهى الربع الثاني لحسابه بنتيجة 39/36، وفي الربع الثالث نجح الاتحاد في العودة وتحقيق الفوز بنتيجة 54/52، قبل أن ينتهي الربع الرابع والأخير بنتيجة 72/71.

وجاءت هذه البطولة ليزيد رصيد زعيم الثغر من البطولات، حيث حقق بطولتي الدورى والكأس بالتغلب على الأهلى أيضا.