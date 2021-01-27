شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: بواليا كان يحتاج الهدف الملغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامي قمصان، مدرب مساعد الأهلي في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن هدف بواليا صحيح، كما يوجد ركلة جزاء لمحمد شريف خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف قمصان في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء: "كنا الأفضل ووصلنا في عدة مرات لمرمى الفريق المنافس، ونستحق الفوز، وهذا لا ينفى وجود بعض الأداء".

وكشف قمصان أن بواليا كان يحتاج للهدف الملغي، موضحا أن اللاعب تأثر بشكل كبير بعد المباراة ويحتاج فقط للتوفيق.

وتعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: شريف إكرامي، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بتعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق لإصابة اضطرت موسيماني المدير الفني لإجراء تغيير مُبكر بمشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلاً من هاني في الدقيقة العاشرة.