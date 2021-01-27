أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري

الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري

تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

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