شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 عددا من الأخبار المهمة أبرزها اعلان سلبية اللاعب أشرف روقا، وأزمة جديدة بشأن مستحقات محمد أوناجم لاعب الفريق.

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا لمحمد أشرف "روقا" كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها محمد أشرف “روقا” لاعب الفريق للكشف عن فيروس كورونا، وأكد طبيب الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمي أن روقا بحالة جيدة وسيتم إجراء بعض الفحوصات الطبية له للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق. المقاصة يطالب بطاقم تحكيم دولي لمباراة الزمالك أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا. طبيب الزمالك يكشف حالة حميد أحداد من إصابة الضامة كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حالة حميد أحداد مهاجم الفريق، وقال إن اللاعب المغربي يخضع حاليًا لمرحلة التأهيل الأخيرة من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن الفريق.

أوناجم يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة أو الرحيل مجانا عن الزمالك

فجر المغربى محمد أوناجم مهاجم الزمالك أزمة داخل صفوف الفريق بعدما رفض الرحيل عن صفوف الزمالك قبل حصوله على مستحقاته المتأخرة حال وجود عرض رسمى من أى نادٍ خارجى، وأكد أوناجم لمسئولى الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق قبل الحصول على كل مستحقاته المتأخرة، وحال وجود قرار من النادى بالاستغناء عنه فإنه سيحصل على مستحقاته المتأخرة وما تبقي من عقده مع الزمالك والممتد لما يقرب من موسمين.

مذكرة ضد عبد الحليم على فى لجنة الانضباط بعد هجومه على الحكام

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بمذكرة رسمية ضد عبد الحليم على مدير الكرة بالزمالك إلى لجنة الانضباط بالجبلاية، بسبب تصريحاته ضد الحكام عقب مباراة الفريق الأبيض الأخيرة بالدورى أمام أسوان، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ومن المقرر أن تنظر لجنة الانضباط المذكرة خلال اجتماعها المقبل.