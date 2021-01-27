النني يُشارك كبديل في فوز آرسنال على ساوثهامتون بثلاثية في بريمير ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق آرسنال فوزًا عريضًا على نظيره ساوثهامتون، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بالدوري الإنجليزي.

وتقدم ساوثهامتون مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق ستيورات أرمسترونج، قبل أن يتمكن نيكولاس بيبي من التعادل لأرسنال في الدقيقة 8.

وسجل ساكا الهدف الثاني لفريق آرسنال ، ليختتم ألكسندر لاكازيت اهداف الفريق اللندني في الدقيقة 72.4

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال قبل أن يقوم المدرب بالدفع به في الدقيقة 78 بدلا من اللاعب توماس بارتي.

وبتلك النتيجة رفع ارسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ساوثهامتون عند 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.