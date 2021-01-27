أيمن حفني: أريد الاعتزال داخل جدران الزمالك.. ولا أرغب في توقيع عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نشر أيمن حفني لاعب الزمالك السابق بيانا، مساء الثلاثاء، أعرب خلاله عن تمنياته بالاعتزال داخل جدران القلعة البيضاء دون الحصول على أي أموال أو توقيع عقود.

وكتب حفني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :" كان فضل الله على كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٣ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية في خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا".

وأضاف:" بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب في ممارسة كرة القدم، ذهنيا في حال لايسمح لى بمساعدة أي فريق انضم له".

وتابع:" الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح، أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبط بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته في بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن أتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذي عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

وأتم:" لا أود أن أضع المسؤلين بالنادي تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام في حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتمى لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".