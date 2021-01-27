هانسين يثير الشكوك مجددًا.. ويؤكد: يصعب علي تحديد قدرتي على مواجهة مصر بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أثار ميكيل هانسين لاعب منتخب الدنمارك شكوكًا مرة أخرى حول قدرته على اللعب أمام مصر غدًا، الأربعاء، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد.

وأشار هانسين في تصريحات بمؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء، إلى أنه يشعر بحالة أفضل مما كان عليه في الأيام الماضيةن لافتًا إلى رغبته في الانتظار للغد لتحديد قدرته على اللعب.

وقال هانسين: "أشعر أنني بخير حقًا، ولكن من الصعب تحديد مدى استعدادي للتواجد في ملعب مواجهة مصر، ما زال لدي بعض التقلصات".

وأكمل: "من شاهد مصر تلعب حتى الآن يعرفون جيدًا كيف يديرون المباريات ويركضون في كل إتجاه، يجب أن انتظر حتى الغد لأرى كيف سيبدو الأمر في المباراة".

وكان اللاعب الدنماركي قد أكد في وقت سابق شفاءه من الإصابة بألام في المعدة والتي أدت لغيابه عن مواجهة كرواتيا الماضية، قبل أن يثير الشكوك مرة أخرى بحديثه الأخير.