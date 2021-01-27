عبدالحفيظ يوضح سبب قدوم أحمد فتحي لغرفة ملابس الأهلي عقب مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي، لاعب بيراميدز جاء إلى غرف ملابس فريقه عقب المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وأشار عبدالحفيظ، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، عقب المباراة التي جمعتهما، إلى أن فتحي كان يُعاني من شد في العضلة الخلفية وخضع لفحص طبيب الفريق، قائلاً: "الأهلي هو الأهلي لا يتأثر بغيابي أو بوجودي وهذا ينطبق على أي لاعب ولم تشهد المباراة أي خصومة".

وتطرق مدير الكرة بالنادي الأهلي للفرص التي أهدرها لاعبهم والتر بواليا، قائلاً: "بواليا قادم ولكن النقلة للعب في الأهلي ليست سهلة وهي (قافلة) معاه وهي أمور تحدث مع اللاعبين".

وأتم عبدالحفيظ تصريحاته: "أخبرت جهاد جريشة، بأني سأحزن لو كانت الكرة التي سقطت من إكرامي وسجلها بواليا هدفاً فهي احتكاك طبيعي جداً جداً إلا لو تنقصني معلومة في التحكيم".

وتعادل الأهلي سلبياً أمام نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.