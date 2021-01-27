قمصان: خسرنا نقطتين مهمتين أمام بيراميدز.. ولنا هدف وركلة جزاء صحيحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

قال سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق الأهلي، إن فريقه خسر نقطتين مهمتين وكان لديهم هدف صريح للاعبهم بواليا أمام بيراميدز وكذلك ركلة جزاء.

وأضاف سامي قمصان، في تصريحات لفضائية النادي الأهلي: "المباريات مثل بيراميدز تنتهي بمثل هذه الكرات وشاهدنا مباريات بيراميدز جيداً ووجدنا مساحات خلف مدافعيهم ولكن لم نستغلها في أول شوط، وهذه هي كرة القدم ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة".

وأضاف المدرب المساعد لفريق الأهلي: "بطولة كأس العالم للأندية بطولة كبيرة العالم أجمع يُشاهدها وأنت بطل مصر وأفريقيا وعليك مسؤولية كبيرة وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية، ومباراة الدحيل مهمة لنا والدحيل فريق كبير وعلى أرضه ولديه لاعبون مميزون".

وأتم قمصان، تصريحاته قائلاً: "اليوم فقدنا محمد هاني ومن قبله أكرم توفيق ولكن لدينا ثقة في اللاعبين المتواجدين ومطلوب الآن من اللاعبين أن يفصلوا ويركزوا الفترة المقبلة ليكونوا على قدر المسؤولية".

وتعادل الأهلي سلبياً أمام نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.