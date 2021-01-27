فان دي بيك يتلقى دفعة من مانشستر يونايتد عن طريق سولشاير!

عقد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير جلسة مع لاعب وسط الفريق، دوني فان دي بيك ليطمئنه بخصوص حصوله على فرصة للمشاركة مع الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “الأثلتيك” البريطانية، فإن سولشاير عقد الجلسة مع فان دي بيك، قبل مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر (2-1).

ووضح سولشاير خلال الجلسة لدي بيك موقفه مع الفريق، حيث وعد المدرب النرويجي النجم الهولندي بالحصول على فرصة، وجاءت المحادثة قصيرة للغاية، ولكنها حملت الكثير من الإيجابيات بالنسبة للاعب.

وأشار نفس التقرير الصادر من صحيفة الأثلتيك، إلى أن دي بيك (23 عامًا) شعر بأنه سيحصل على فرصة خلال الموسم الجاري ووقت أطول للمشاركة.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع فان دي بيك خلال الميركاتو الصيفي الماضي من أياكس أمستردام الهولندي، نظير 35 مليون جنيه إسترليني.

وشارك دي بيك في 22 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر فقط. وبدأ منها 10 مباريات كأساسي.

جدير بالذكر أن فان دي بيك قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد، اجتذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد أن تألق مع أياكس على مدار المواسم الثلاثة الماضية، وكان ريال مدريد وبرشلونة من بين أولئك الأندية الذين تم ربطهم باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

ويأمل النجم الهولندي في الحصول على فرصته كاملة في مانشستر يونايتد؛ ليظهر بالأداء القوي الذي قدمه خلال فترته مع أياكس أمستردام، عندما وصل إلى حافة المجد الأوروبي، إلا أنه خسر أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19.