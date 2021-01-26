شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر يوجه رسالة قبل معركة الدنمارك في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الأحمر، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، قدرة منتخب بلاده للفوز على منتخب الدنمارك، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، خلال الفترة الحالية، في المباراة المقررة إقامتها غدا الأربعاء، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وصعد المنتخب المصري لدور الثمانية، بعد التعادل في المباراة الأخيرة بالدور الرئيسي أمام منتخب سلوفينيا، (25-25) ليتأهل كثان المجموعة الرابعة ليلتقي بالمنتخب الدنماركي. وقال الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء :إن شاء الله سنقدم كل ما في وسعنا.

ويسعي منتخب مصر لتخطي منتخب الدنمارك، والوصول للمربع الذهبي، خصوصا أن البطولة تقام على أرض مصر، بجانب الطموحات الكبيرة في ظل قوة المنتخب الحالي، لتحقيق نتائج ومركز جيد في هذه البطولة بفضل الخبرات الكبيرة التي يضمها.