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تفاصيل إصابة محمد هاني وموقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن استبدال محمد هاني لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز جاء بناء على شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي:«اللاعب سيخضع لإشعة غداً الأربعاء من أجل الوقوف على حجم إصابته وتحديد موقفه».

ويلعب الأهلي في الرابع من فبراير المقبل أمام الدحيل القطري بمنافسات كأس العالم للأندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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