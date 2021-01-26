شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة محمد هاني وموقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن استبدال محمد هاني لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز جاء بناء على شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي:«اللاعب سيخضع لإشعة غداً الأربعاء من أجل الوقوف على حجم إصابته وتحديد موقفه».
ويلعب الأهلي في الرابع من فبراير المقبل أمام الدحيل القطري بمنافسات كأس العالم للأندية.
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