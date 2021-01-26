شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز.. وهدف بواليا صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مواجهة بيراميدز كان قوية، حيث يضم المنافس عناصر جيدة ومميزة، كما أنها من اللقاءات التي تحمل ندية كبيرة. وتعادل الأهلي مع بيراميدز دون أهداف بالجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة ناديه: "تعرضنا لموقف صعب في بداية المباراة بإصابة محمد هاني الظهير الأيمن ولكننا كنا الأفضل وخصوصا في الثلث ساعة الأخيرة من المباراة. وأضاف: سجلنا هدفا صحيحا ألغاه الحكم بدون سبب وكانت لنا ضربة جزاء واضحة لصالح محمد شريف ولم يتم احتسابها.

وتابع: هدف بواليا سليم تماما، نحن نلعب كرة قدم ومن الطبيعي أن تحدث التحامات، كما أن شريف تعرض للضرب في منطقة جزاء بيراميدز من جانب أحمد سامي مدافع بيراميدز ولكن الحكم لم يحتسبها لنا.