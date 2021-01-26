شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة اسبتعاد محمد هاني من مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن استبدال محمد هاني لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وأضاف: "فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وذلك حفاظًا عليه. وأوضح أن اللاعب يجري أشعة سونار الخميس للاطمئنان على حالته".
ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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