شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة ضد ‏بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، استيائه من أداء الحكم جهاد جريشة خلال مباراة اليوم التي جمعت فريقه ببيراميدز، بمنافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ عبر شاشة قناة الأهلي:«لعبة محمد شريف تستحق ضربة جزاء لنسبة100% وهناك تدخل واضح في قدم اللاعب».

وواصل:«اتحاد الكرة قرر الاستعانة بالفار من أجل اعطاء كل ذي حق حقه وليس ما نشاهده الاّن من ظلم تحكيمي واضح».



وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي.