شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: شريف إكرامي من أفضل حراس المرمي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الارجنتيني، أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، إن شريف إكرامي حارس ممتاز للغاية وقدم مباراة قوية أمام الأهلي ومستواه في القمة.

وأضاف المدير الفني، ان اكرامي، إضافة بالفعل لنادي بيراميدز، خصوصاً وانه أحد الحراس المميزين في الدوري المصري ويعطي الأمان للفريق والمدافعين

وحصل إكرامي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبيراميدز، من الشركة الراعية لبطولة الدوري، بعد ظهوره بمستوي متميز، في المباراة التي جمعت الفريقين «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.