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الأهلي يستعد لمونديال الأندية دون راحة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الحادية عشرة صباح غدا الأربعاء دون الحصول على راحة سلبية. ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل دون أهداف أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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