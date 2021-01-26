شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز : رمضان صبحي لاعب هائل ولم اتحدث معه عن الأهلي قبل المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، أنه لم يتحدث مع رمضان صبحي كثيرا قبل لقاء الأهلي لأنه لاعب محترف ورائع، ويمكنه الفصل بين المشاعر والعمل الاحترافي ويقدم مستويات مميزة مع الفريق.

وأشار المدير الفني، إلى ان بيرامبدز لم يلعب أمام الأهلي على الدفاع، والدليل ان الفريق أتيحت له الفرص وكان قريبا من التسجيل والفوز، وأداء الفريقين لم يكن على المستوى المطلوب والتعادل مقبول

وتعادل بيراميدز، مع الاهلي، بدون اهداف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.