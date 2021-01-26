شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز : عمر جابر خير دليل على أن مستوانا لم يهبط أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، على أن المنافسة على لقب الدوري ما تزال قائمة والدوري ما يزال طويلاً رغم أن البداية التي قدمها الفريق لم تكن منتظرة والتعادل كان كثيرا والأداء متفاوتا وكل الفريق قريبة تماما من بعضها والمنافسة مستمرة وقائمة ويسبب فيروس كورونا كل الأندية تعاني وكل فريق يلعب مباراة كل ٣ أيام، وكل الأندية لم تصل للمستوى المطلوب.

واكد المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة الأهلي، أن المستوى البدني للاعبين لم يهبط في الشوط الثاني بدليل ما فعله عمر جابر الذي تقدم في انطلاقة بنهاية الشوط الثاني وعاد لمكانه سريعا، فهو غير غلق مطلقا من الأداء البدني للاعبين في جميع اللقاءات