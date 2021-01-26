شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز : هذا سبب استبدال عبد الله السعيد أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلي، كانت تكتيكية من الدرجة الأولى وكل فريق كان يعمل على عدم المخاطرة خوفاً من الخسارة والوصول للمرمى كان قليلًا، وفي اعتقادي أن التعادل نتيجة عادلة، واللقاء شهد احتكاكات كبيرة بين اللاعبين في أغلب أوقاتها.

أضاف المدرب في المؤتمر الصحفي بأنه وضع عبد الله السعيد في الطرف كنوع من العمل التكتيكي، وهو لاعب رائع يمنح الفريق الاستحواذ على الكرة، وبسبب تراجع المجهود البدني في الشوط الثاني نظرا للجهد الكبير والإرهاق خرج مستبدلاً، وعبد الله أدى مباراة رائعة بصفة عامة