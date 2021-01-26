شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : تصرف حسين الشحات غريب أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، مهاجم الأهلي الأسبق، «انا مستغرب من اللي عمله حسين الشحات، في مباراة بيراميدز عندما لعب الكرة بيده».

وأضاف متعب، في تحليله لمباراة الأهلي وبيراميدز، على قناة اون تايم، ان الشحات، لو لم يرفع يديه في الهواء لنزلت الكرة على رأسه.

وتعادل الأهلي، مع بيراميدز، بدون اهداف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.