شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: تعادلنا أمام بيراميدز «بفعل فاعل»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أيمن شوقي، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة النادي الأهلي، هجوماً شرساً على الحكم جهاد جريشة، عقب تعادل الفريق الأحمر أمام نظيره بيراميدز، بلقاء الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوقي عقب نهاية المباراة:«تعادلنا بفعل فاعل، والتحكيم تسبب في فقداننا نقطتين جديدتين».

وواصل:«التحكيم رفض أن يفوز الأهلي وكان سبباً في فرض التعادل السلبي على المباراة».