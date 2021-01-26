شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني : أتمني ألا يغيب محمد هاني عن مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، حزنه الشديد لتعرض محمد هاني، للإصابة.

وتعرض هاني، للإصابة بشد في العضلة الخلفية امام بيراميدز، «الثلاثاء»، لم يستطع على اثرها اكمال المباراة، وقال موسيماني «اتمني إلا يغيب هاني، عن المشاركة في مونديال العالم للأندية، وان تكون اصابته لمدة قصيره».