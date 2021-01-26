شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني : بيراميدز بروفة قوية لكأس العالم للاندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، ان مباراة بيراميدز، تعد بمثابة بروفة قوية للمشاركة في مونديال العالم للأندية.

وشدد موسيماني، علي ان فريقه بمقدوره تحقيق نتائج طيبة خلال البطولة.

ورفض موسيماني، التقليل من حظوظ فريقه في المونديال، بسبب التعادل مع بيراميدز، مشدداً علي ان بيراميدز، من اصعب الفرق التي من الممكن مواجهتها.