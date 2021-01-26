سولسكاير: تفاجأت بقرار إقالة لامبارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

دعم المدرب أولي غونار ​سولسكاير​ نظيره فرانك ​لامبارد​ ليحظى "بمسيرة إدارية جيدة جدًا" بعد إقالته من ​تشيلسي​، وهو قرار اعترف مدرب ​مانشستر يونايتد​ بأنه فاجأه.



وقال سولسكاير: "هناك شيء واحد أعرفه على وجه اليقين وهو أن فرانك لا يريد أن يشعر أي منا بالأسف تجاهه. أعرف شخصيته وعقليته وأنا متأكد من أنه سيعود مرة أخرى. ستكون لديه مسيرة إدارية جيدة للغاية. لقد مروا للتو بفترة غير مكتملة قليلاً، لكن لم يمض وقت طويل على وجودهم في قمة الدوري".

وأضاف: "إنه أول تراجع في المستوى لديهم بالفعل تحت قيادة فرانك، لذلك أنا مندهش قليلاً، لكن ليس من واجبي التعليق على ما حدث في تشيلسي".