شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..الطلائع يوافق علي إعارة مارسيلو والزناري للإسماعيلي لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادى طلائع الجيش علي إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفي الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.

فى سياق آخر، اشتمل مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى اليوم على أحمال بدنية، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة بيراميدز يوم السبت القادم لحساب منافسات مسابقة الدورى المحلى، وجاء ذلك من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين وهو سيعود بشكل إيجابي على النتائج خلال المباريات المقبلة.

كما تطرق لتدريبات خططية أبرزها سبل الاستحواذ من خلال التسليم والتسلم إضافة للضغط المبكر دون ارتكاب الأخطاء، واختتم المران بتقسيمة “تراى ماتش” للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة.

وعلى هامش المران، أدى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى في ظل معاناته من شد خفيف خلال مباراة غزل المحلة الماضية.

وأصدر الإسماعيلي بيانا للاعتراض على مستوى التحكيم جاء كالتالي: "يضع الإسماعيلي ثقته الكاملة فى التحكيم المصري، ويقدر كل مجهودات تبذل من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم واستخدام الفار.. ولكن ومع الاعتراف الكامل بأن الإسماعيلي لا يتحجج بالتحكيم ولكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديده".

وأضاف بيان الإسماعيلى، "من غير المعقول أن الجميع أفاد بصحة هدف الإسماعيلي في مباراه البنك الأهلي ولكن إطلاق حكم المباره صافرته والكره في طريقها للمرمي منع تدخل الفار والجميع اعترف بهذا الخطا وأفادوا بصحة هدف الإسماعيلي، ومع ذلك يتم تعيين هذا الحكم حكما للفار في مباراه غزل المحلة".

وتابع، "حيث احتسب ضربتين جزاء علي الاسماعيلي الأول جاءت الكره من اقدام المدافع الي يده بدون ان يحركها والثانية احتساب ضربه جزاء علي مدافع الاسماعيلي الذي لعب الكره وبدون اي احتكاك مع مهاجم غزل المحله وكان حكم المباراه قريبا من اللعبه ولم يحتسبها ولكن حكم الفار اعادها واحتسبها"

وختم البيان: "لذلك يوجه الاسماعيلي النظر بأن هذه الأخطاء حرمت الفريق من نقاط مستحقه كان جديرا بها .

ولا يشكك النادي في أي فرد بمنظومة التحكيم ولكنه يتمني من لجنة الحكام مراجعة كل الأخطاء التي حدثت ضد الاسماعيلي والعمل علي عدم تكرارها، ونحن ندرك تماما أن اخطاء التحكيم والفار وراده ولكن تكرارها أكثر من مره مع الإسماعيلي حرمه من نقاط يستحقها".