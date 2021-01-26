شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وجود 15 حالة كورونا.. حسام حسن يجهز الاتحاد السكندرى للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، جاهزية فريقه لخوض مباراة المحلة والمقرر لها الخميس المقبل، في الخامسة مساء على ملعب استاد الإسكندرية رغم وجود 15 حالة كورونا بين صفوف زعيم الثغر.

ويدخل الاتحاد السكندري، معسكر مغلق غدا في الرابعة عقب تدريب الفريق، استعدادا لملاقاة زعيم الفلاحين.

وأعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكره القدم استمرار وجود 12 حالة كورونا إيجابية بين اللاعبين ووجود 3 حالات بالجهاز الفني، وتحول حالة واحدة إلى سلبي وهو حسن مصطفى مدرب الفريق.

ويتعرض فريق الاتحاد لأصعب موقف له من خلال الحالة النفسية السيئة للاعبين، نظرا لغياب نصف الفريق للإصابة، ومحاوله العميد بتعويض الغيابات المؤثرة بالفريق.

من ناحية أخرى، تم تعقيم وتطهير لكافة المرافق بنادى الاتحاد السكندرى وخاصة غرف تغيير الملابس وصالة الجيم بفرع النادى بسموحة تحت إشراف اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة ويتم هذا الإجراء بشكل دورى لجميع أرجاء ومرافق نادى الاتحاد السكندرى بالمقر الرئيس بالشاطبى وبفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض للحفاظ على صحة السادة الأعضاء

و يلتزم جميع العاملين بالنادى بارتداء الكمامات الصحية واستخدام المواد المُطهرة حفاظاً على صحتهم وصحة الأعضاء أيضاً، وبأشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذى الذى وجه الشكر للأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التى ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء والعاملين بالنادى.