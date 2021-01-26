شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: سندخل معسكر مغلق غدا.. وإصابة محمد هاني بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق سيخوض مران في الحادية عشر صباح الأربعاء، ثم يجري مسحة طبية بعد ذلك ، قبل الدخول في معسكر مغلق بعد انتهاء التدريب ، استعدادا للسفر والمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.

قال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "كل اللاعبين لديهم تركيز قبل المشاركة في كأس العالم وغلقنا صفحة الدوري ونبدأ الاستعداد للسفر إلى قطر والمشاركة في مونديال الأندية، حيث سيخوض الفريق تدريب في الحادية عشر ونجري بعدها مسحة والسفر يوم الجمعة وموعد انطلاق الطائرة في الرابعة عصراً".

أضاف أن إصابة محمد هاني ليست قوية ولكن الأشعة هي من ستحدد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في مونديال الأندية من عدمه، مشيرا إلى أن فريقه ينوي تقديم أداء قوي في كأس العالم للأندية وتقديم مستوى مشرف.

تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.