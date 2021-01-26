شكرا لقرائتكم خبر عن موقع كأس العالم لكرة اليد عن مقدونيا: لقد كان من الجميل استضافتك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر، فيديو لمنتخب مقدونيا لكرة اليد بعد خروجه من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقال الحساب الرسمى تعليقا على فيديو منتخب مقدونيا: فريق لا يصدق.. ضيوف لا يصدقون.. لقد كان من الجميل استضافتك".

وصعد منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائى المونديال بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى والتأهل لربع نهائى المونديال.

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذى ظهر بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثانى وقدم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة بالمباراة فى الدقيقة 40.

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائى لبطولة العالم.