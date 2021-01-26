شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا دار فى أول لقاء بين الشناوى وإكرامى فى مباراة الاهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، إلى زميله السابق شريف إكرامى، وحارس بيراميدز، لمصافحته في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وظهرت علامات السعادة على شريف إكرامى الذى استقبل حراس القلعة الحمراء وزملائه السابقين بالأحضان على ستاد الدفاع الجوي.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو يانج وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا.

ويتكون تشكيل بيراميدز من، شريف إكرامي ، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري ، جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمود وادي - محمود حمادة - محمود صابر - إبراهيم عادل - دودو الجباس - عمر جابر.

ويدخل الأهلى اللقاء منتشيا بفوزه الأخير على المقاولون بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، سجلها طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابى أمام سموحة بهدف لكل فريق، حيث تقدم إبراهيم عادل للفريق السماوى وتعادل مصطفى فتحى للفريق السكندرى، ليفقد نقطتين جديدتين في صراع الدورى.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتعزيز موقعه في صدارة الدوري قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والمقرر إقامتها في فبراير المقبل.

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في تسجيل19 هدفا بنسبة 2.3 هدف في المباراة الواحدة فيما يدخل بيراميدز مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 4 والهزيمة مرة واحدة.