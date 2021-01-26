نبيل الحلفاوي يدافع عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز: من أفضل حكامنا

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القاهرة - سامية سيد - دافع الفنان نبيل الحلفاوي عن جهاد جريشة، حكم مباراة النادى الأهلى وبيراميدز، التي انتهت منذ قليل بالتعادل السلبى بين الفريقين، في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع العاشر من الدورى المصرى.

ورد الحلفاوى، على احد متابعيه الذى هاجم إدارة المباراة قائلاً "والله يا كابتن جريشة الناس تأكدت إنك ما بتجاملش الأهلي، العب لعبك بقى، حضرتك من أفضل حكامنا".

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات لقناة الأهلي: "قلت لجهاد جريشة لو لقيتها هدف صحيح هزعل منك مش هزعل من طارق مجدي، ومعرفش تقديري في كرة هدف والتر بواليا الملغي أنها لعبة عادية والكرة فيها عنصر القوة والالتحام وهناك احتكاك مطلوب وأشك أنها هدف صحيح 100%.

وتابع: "كرة محمد شريف ركلة جزاء صحيحة وأطلب من يشاهد اللعب لأا يتابع من وصلت إلى الكرة الأول ولكن هناك ضرب في أنكل الكرة قبل وصول اللاعبين للكرة، مشددا على أنها مباراة قوية للغاية وفي العشر أسابيع الأولى من عمر الدوري، ولكن هناك بعض التفاصيل تعطني الأفضلية، وأنا تعبت من اللي بيحصل ومباراة بحجم الأهلي وبيراميدز هتخلص ايه غير بكرة زي كده".

وشدد: مباراة بيراميدز هي مباراة الجون الواحد أو الخطأ الوحيد ولما يجيلك اتنين في مباراة واحدة فهو أمر غريب".