شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: مواجهة بيراميدز كانت صعبة.. وبواليا يحتاج للدعاء والصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن صعوبة المباراة التي خاضها فريقه أمام بيراميدز قائلا: "الماتش صعب والمنافس قوى وانا مقتنع بالأداء وغير راضي عن النتيجة، لاعبينا قدموا مباراة جيدة من اول دقيقة ولعبنا بروح النادي الاهلي، والالتزام الخططي للاعبين كله كان كويس وكنا خايفين من مرتدات بيراميدز".

وتابع موسيماني في المؤتمر الصحفي: "كان عندي صعوبة في اللعب علي رمضان صبحي من البداية، لكن قدرنا نخلق فرص ونوصل لمرمى المنافس".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "أعرف أحمد فتحي ورمضان صبحي منذ أن واجهتهما خلال تدريبي لفريق صن داونز، ودارت بيننا مناقشة عادية".

وأكمل: "لم أفكر في تبديل أفشة لأنه أحد أهم الأوراق الرابحة في المباريات، ويمكنه التسجيل في أي وقت".

وأتبع: "والتر بواليا لاعب جيد، لكن يحتاج فقط للدعاء والصلاة من أجل أن يحالفه التوفيق في احراز الأهداف"

وزاد: "نحن ما زلنا في مرحلة بناء الفريق، ولو فشلنا اليوم في تسجيل أهداف فسبق وسجلنا 3 أهداف في أخر مباراة لنا أمام المقاولون العرب".

وكشف موسيماني أنه في حالة عدم لحاق محمد هاني بالفريق في مونديال الأندية سيكون لدينا بدائل قوية وهما رمضان بيكهام وأكرم توفيق، لكن في كل الأحول تمنى الا تكون إصابة هاني خطيرة.

وقال موسيماني أنه لا يحب التعليق على القرارات التحكيمية، بعد التعادل السلبي في مباراة بيراميدز خاصة أن الفار ألغى هدفا سجله والتر بواليا، موضحا أنه ينصح اللاعبون دائما بعدم التركيز مع قرارات الحكم والتركيز فقط في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

وتعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز ، كلاً من : شريف إكرامي ، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي

وتلقي الأهلي ضربة موجعة بتعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق لإصابة اضطرت موسيماني المدير الفني لإجراء تغيير مُبكر بمشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلاً من هاني في الدقيقة العاشرة .