شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيف الدرع عن آخر كرة أمام سلوفينيا: لقيت الضيقة فاضية شوطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد، كواليس آخر كرة صوبها في مباراة مصر وسلوفينيا والتي انتهت بالتعادل 25 /25.

ونشر الموقع الرسمي للبطولة كأس العالم على "تويتر"، فيديو لحديث سيف الدرع عن الكرة، قائلا: "مش هشوطها بسرعة، مش هشوطها بسرعة.. وبعدين؟ نطيت لقيت الضيقة فاضية شوطتها".

صعد منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائى المونديال بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى والتأهل لربع نهائي المونديال.

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذى ظهر بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة بالمباراة في الدقيقة 40.

ونجح الفراعنة في تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.