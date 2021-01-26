شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفسخ التعاقد مع إيدو موسيس بالتراضى .. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ مسئولي فريق غزل المحلة التعاقد مع النيجيري إيدو موسيس اليوم عقب أنهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين بعد الأزمة التى نشبت مؤخراً بين موسيس و عدد من لاعبي المحلة وصلت للإشتباك بالأيدي قبل مباراة أسوان فى الجولة الـ 7 للدوري.

بينما تعاقد غزل المحلة في ضم المهاجم الغاني فرانسيس افري لاعب تاونشيب البتسواني السابق وجورماهيا الكيني السابق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعامين آخرين بموافقة النادي ومن المنتظر أن يصل اللاعب خلال الأيام القادمة إلى القاهرة من أجل توقيع العقد النهائي وطلب البطاقة الدولية للمشاركة مع المحلة في مباريات الدوري المصري الممتازويسابق مسؤولو المحلة الزمن لوصول البطاقة الدولية للاعب الغاني للحاق بمباراة الزمالك المنتظر إقامتها في الثاني من فبراير المقبل على استاد غزل المحلة

وخطف غزل المحلة نقطة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما جاء فريق الإسماعيلى بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد الاسكندرية .