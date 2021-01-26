شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحمام الأكلة المفضلة لنجوم منتخب مصر لكرة اليد استعدادا للدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، فيديو لنجمى المنتخب على زين وأحمد هشام "دودو" للحديث عن الأكلة المفضلة التي يتمنون أكلها في الوقت الحالي.

وقال الحساب الرسمي تعليقا على تصريحات نجمى مصر: يبدو أن لاعبي منتخب مصر متعطشون لأكل الحمام أكثر من أي شيء، وربما ستشهد جائزة لاعب مباراة الغد صراعًا عنيفًا إن كانت "جوز حمام".

صعد منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائى المونديال بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ختام مواجهات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم " مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى والتأهل لربع نهائي المونديال.

وضرب المنتخب موعدا قويا مع منتخب الدنمارك فى ربع النهائى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء.

وكانت الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذى ظهر بشراسة هجومية ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذى أنقذ أكثر من 7 تصديات.

وانتفض منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني وقدم أداء مميزا ونجح فى تقليل النتيجة والتعادل 15 / 15 فى الدقيقة 39، ونجح الفراعنة فى تحقيق التقدم للأول مرة بالمباراة في الدقيقة 40.

ونجح الفراعنة في تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة والحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة بتعادل الفراعنة بنتيجة 25 / 25، ويتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.