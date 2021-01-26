شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021، عدد من الأخبار الهامة أبرزها تعادل الأهلي وبيراميدز وفوز سموحة على المقاولون العرب.

الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري

تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

وزير الرياضة للاعبي الفراعنة : ننتظر منكم الإنجاز الأهم لكرة اليد المصرية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهاز الفني والإداري، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحسين لبيب مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي بالبطولة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.

سموحة يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم المقاولون 2 / 1

استعاد فريق سموحة نغمة الانتصارات بالفوز خارج ملعبه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدورى.

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا لمحمد أشرف "روقا" كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها محمد أشرف “روقا” لاعب الفريق للكشف عن فيروس كورونا، وأكد طبيب الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمي أن روقا بحالة جيدة وسيتم إجراء بعض الفحوصات الطبية له للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق. المقاصة يطالب بطاقم تحكيم دولي لمباراة الزمالك أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا. طبيب الزمالك يكشف حالة حميد أحداد من إصابة الضامة كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حالة حميد أحداد مهاجم الفريق، وقال إن اللاعب المغربي يخضع حاليًا لمرحلة التأهيل الأخيرة من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن الفريق.

أوناجم يشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة أو الرحيل مجانا عن الزمالك

فجر المغربى محمد أوناجم مهاجم الزمالك أزمة داخل صفوف الفريق بعدما رفض الرحيل عن صفوف الزمالك قبل حصوله على مستحقاته المتأخرة حال وجود عرض رسمى من أى نادٍ خارجى، وأكد أوناجم لمسئولى الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق قبل الحصول على كل مستحقاته المتأخرة، وحال وجود قرار من النادى بالاستغناء عنه فإنه سيحصل على مستحقاته المتأخرة وما تبقي من عقده مع الزمالك والممتد لما يقرب من موسمين.

البنك الأهلي يعلن ضم محمد عصام لاعب المقاولون 3 مواسم ونصف

أعلن حمادة هاشم مدير التعاقدات بنادي البنك الأهلي، عن ضم محمد عصام صانع ألعاب المقاولون العرب لمدة 3 مواسم ونصف، وذلك بعد انهاء الاتفاق مع مسئولو المقاولون العرب خلال الساعات الماضية، وأضاف هاشم في تصريحات خاصة، أن إدارة البنك الأهلي تحرص على توفير كل متطلبات الفريق من أجل تحسين المستوى والوصول إلى مركز أفضل بمسابقة الدوري العام.

مذكرة ضد عبد الحليم على فى لجنة الانضباط بعد هجومه على الحكام

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بمذكرة رسمية ضد عبد الحليم على مدير الكرة بالزمالك إلى لجنة الانضباط بالجبلاية، بسبب تصريحاته ضد الحكام عقب مباراة الفريق الأبيض الأخيرة بالدورى أمام أسوان، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ومن المقرر أن تنظر لجنة الانضباط المذكرة خلال اجتماعها المقبل.

إصابة سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة بفيروس كورونا

تعرض المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخضع للعزل المنزلى مع تلقى البروتوكول العلاجى ضد الفيروس، وحرص مسئولو اتحاد الكرة على التواصل مع رئيس لجنة الانضباط للاطمئنان عليه بجانب أعضاء اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى.

اتحاد الكرة للأندية: توقعوا توقف تقنية الـvar فى أى وقت

أبلغت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بإمكانية توقف تقنية الفيديو فى مباريات الدورى العام فى أى وقت هذا الموسم، وأوضح مسئولو اللجنة الثلاثية للأندية أنهم بصدد تغيير الشركة المنفذة لتقنية الفيديو بالدورى حاليا، لذا من المتوقع أن يتم إيقاف التقنية فى أى وقت وتقام المباريات بدون الفار لحين التعاقد مع الشركة الجديدة.

مونديال اليد . 150 إعلاميا أجنبيا فى زيارة أهرامات الجيزة

زار الوفد الإعلامى الأجنبى المرافق لوفود بطولة العالم لكرة اليد ، والمكلف بتغطية بطولة العالم لكرة اليد بالتنسيق مع لجنة الاقامة والاعاشة بزيارة أهرامات الجيزة وجاءت الزيارة فى إطار الزيارات اليومية لمنطقة الأهرامات الأثرية ، التى تنظمها لجنة الاعاشة لمنتخبات البطولة