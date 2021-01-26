إكرامي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والأهلي "فيديو وصور"

القاهرة - سامية سيد - اختير شريف إكرامي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والنادي الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري.



شريف إكرامي

وحصل إكرامي على درع رجل المباراة المقدمة من أحد رعاة نادي بيراميدز، وتم منحه الدرع عن طريق ممثل الشركة الراعية عقب انتهاء المباراة بملعب الدفاع الجوي.

وتعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز ، كلاً من : شريف إكرامي ، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي