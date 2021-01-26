شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة للأهلي.. وهدف بواليا في بيراميدز "التحام عادي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة فريقه ضد بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كانت قوية مع فريق لديه عناصر جيدة ومباراة نعلم جيدا أنها ستكون ثقيلة وسيكون بها ندية عالية، كما أننا تعرضنا لإصابة محمد هاني ومع مرور الوقت كنا الأفضل وكان لدينا فرصتين، وهدف أشك أنه هدف صحيح.

قال في تصريحات لقناة الأهلي: "قلت لجهاد جريشة لو لقيتها هدف صحيح هزعل منك مش هزعل من طارق مجدي، ومعرفش تقديري في كرة هدف والتر بواليا الملغي أنها لعبة عادية والكرة فيها عنصر القوة والالتحام وهناك احتكاك مطلوب وأشك أنها هدف صحيح 100%.

تابع: "كرة محمد شريف ركلة جزاء صحيحة وأطلب من يشاهد اللعب لأا يتابع من وصلت إلى الكرة الأول ولكن هناك ضرب في أنكل الكرة قبل وصول اللاعبين للكرة، مشددا على أنها مباراة قوية للغاية وفي العشر أسابيع الأولى من عمر الدوري، ولكن هناك بعض التفاصيل تعطني الأفضلية، وأنا تعبت من اللي بيحصل ومباراة بحجم الأهلي وبيراميدز هتخلص ايه غير بكرة زي كده".

شدد: مباراة بيراميدز هي مباراة الجون الواحد أو الخطأ الوحيد ولما يجيلك اتنين في مباراة واحدة فهو أمر غريب".