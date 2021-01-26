شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة بطولة العالم لليد عن تسمم واجبات سلوفينيا: ليس معنى خسارة مباراة يبقى الأكل السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، ورئيس اتحاد كرة اليد المصري، تعجبه من الحديث عن تسمم عدد من لاعبي المنتخب السلوفينى، قبيل مباراتهم مع منتخب مصر فى ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا في مصر، والتى انتهت بالتعادل 25-25، ليتأهل "الفراعنة" إلى ربع النهائي ويغادر منتخب سلوفينيا البطولة.
وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، "كنت أتمنى أن الرؤية والنظرة للبطولة تكون من 32 فريقا التى أعربت عن سعادتها وتقيّم من خلالها، حيث أبدوا إعجابهم بالتنظيم والإدارة بالإضافة للمناخ في مصر الذي كان على حظهم أكثر من رائع، وكنت أتمنى من سلوفينيا بالذات أن تقيّم رؤية 31 فريقا معها"، مردفا: "الأمر الثاني في ردي عليهم أن مصر من الدول القلائل التي تجعل المنتخبات تقيم في فنادق عالمية خمس نجوم وهي فنادق لها شهرتها وتحافظ على سمعتها سواء في بطولة أو غيرها".
وتابع: "الأمر الثالث أن نظام الأكل في بطولة كأس العالم لكرة اليد يعتمد على الأوبن بوفيه بمعنى أن نفس الأكل الذي تناوله أعضاء المنتخب السلوفيني هو نفسه الذي تناولته بقية المنتخبات خاصة أن الفندق المقيم به المنتخب السلوفيني يقيم به 11 فريقا ولو كان الطعام المقدم به تسمم لكانت بقية الفرق شهدت إصابات في أعضائها وأطقمها، بالإضافة إلى أن فريق بلاروسيا يلازم فريق سلوفينيا في نفس مواعيد الوجبات ويتناولون نفس الطعام".
وتساءل نصر: "هل من يحدث له تسمم يقدم شكواه قبل المباراة أم بعدها؟ التسمم قصة كبيرة وسؤال تاني هل اللاعبين الذين يعانون من تسمم لديهم المقدرة على تمزيق تيشيرتات أعضاء المنتخب المصري في المباراة من قوة دفاعتهم ؟".
وأردف: " لو قدموا شكوى دولية، فالاتحاد الدولي لكرة اليد هو المنوط به الإشراف على البطولة ويتابع دقائق الأمور، وسيقدم رد عاجل بالإضافة إلى أن رئيس بعثة منتخب الدنمارك الذي سيلتقيه منافسه المصري قدم تقريراً مفصلاً عن حسن الاستضافة المصرية والادارة .. لحد فترة قليلة كان شكواهم عبر الصحف لكن لو قدموا الشكوى فالاتحاد الدولي سيقدم رد وأقول لهم: مش معنى خسارتكم للمباراة إنكم تقولوا أنكم تسممتم خاصة أن أداء المنتخب الخاص بهم كان قوي هل التسمم جالهم في أخر دقيقتين من المباراة ؟".