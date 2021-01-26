شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة بطولة العالم لليد عن تسمم واجبات سلوفينيا: ليس معنى خسارة مباراة يبقى الأكل السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، ورئيس اتحاد كرة اليد المصري، تعجبه من الحديث عن تسمم عدد من لاعبي المنتخب السلوفينى، قبيل مباراتهم مع منتخب مصر فى ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا في مصر، والتى انتهت بالتعادل 25-25، ليتأهل "الفراعنة" إلى ربع النهائي ويغادر منتخب سلوفينيا البطولة.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، "كنت أتمنى أن الرؤية والنظرة للبطولة تكون من 32 فريقا التى أعربت عن سعادتها وتقيّم من خلالها، حيث أبدوا إعجابهم بالتنظيم والإدارة بالإضافة للمناخ في مصر الذي كان على حظهم أكثر من رائع، وكنت أتمنى من سلوفينيا بالذات أن تقيّم رؤية 31 فريقا معها"، مردفا: "الأمر الثاني في ردي عليهم أن مصر من الدول القلائل التي تجعل المنتخبات تقيم في فنادق عالمية خمس نجوم وهي فنادق لها شهرتها وتحافظ على سمعتها سواء في بطولة أو غيرها".

وتابع: "الأمر الثالث أن نظام الأكل في بطولة كأس العالم لكرة اليد يعتمد على الأوبن بوفيه بمعنى أن نفس الأكل الذي تناوله أعضاء المنتخب السلوفيني هو نفسه الذي تناولته بقية المنتخبات خاصة أن الفندق المقيم به المنتخب السلوفيني يقيم به 11 فريقا ولو كان الطعام المقدم به تسمم لكانت بقية الفرق شهدت إصابات في أعضائها وأطقمها، بالإضافة إلى أن فريق بلاروسيا يلازم فريق سلوفينيا في نفس مواعيد الوجبات ويتناولون نفس الطعام".

وتساءل نصر: "هل من يحدث له تسمم يقدم شكواه قبل المباراة أم بعدها؟ التسمم قصة كبيرة وسؤال تاني هل اللاعبين الذين يعانون من تسمم لديهم المقدرة على تمزيق تيشيرتات أعضاء المنتخب المصري في المباراة من قوة دفاعتهم ؟".

وأردف: " لو قدموا شكوى دولية، فالاتحاد الدولي لكرة اليد هو المنوط به الإشراف على البطولة ويتابع دقائق الأمور، وسيقدم رد عاجل بالإضافة إلى أن رئيس بعثة منتخب الدنمارك الذي سيلتقيه منافسه المصري قدم تقريراً مفصلاً عن حسن الاستضافة المصرية والادارة .. لحد فترة قليلة كان شكواهم عبر الصحف لكن لو قدموا الشكوى فالاتحاد الدولي سيقدم رد وأقول لهم: مش معنى خسارتكم للمباراة إنكم تقولوا أنكم تسممتم خاصة أن أداء المنتخب الخاص بهم كان قوي هل التسمم جالهم في أخر دقيقتين من المباراة ؟".