شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن انتهاء أزمة البطاقة الدولية لـ" كاريكاري" مهاجم إنبي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي عن وجود انفراجة فى أزمة البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الغاني كوامي كاريكاري الذى تعاقد معه الفريق البترولى لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر ولم يشارك فى المباريات حتى هذه اللحظة لوجود خطأ فى إسمه تسبب فى تأخر وصول بطاقته.

أعلن حلمى طولان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انتهاء أزمة البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الغانى موضحا أنها ستصل غدا وسيصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة حسب رؤيته الفنية.

أشاد طولان بالتزام الغاني كوامي كاريكاري بالمشاركة فى تدريبات الفريق البترولى موضحا أنه يحاول تجهير اللاعب ليكون مستعدا في للمشاركة في مباريات الدوري المصري في أي وقت.

وأعلن نادي إنبي تعاقده مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ28 عاما بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين، وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات، كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلى القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب واستقر بنسبة كبيرة على الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقام كاريكاري بتوقيع عقود الانتقال لصفوف النادي البترولي في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة.