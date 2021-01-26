شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. بيراميدز ينشط هجومياً والاهلي يحافظ على التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة بينهما حالياً بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل بيراميدز ، كلاً من : شريف إكرامي ، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي

جاءت بداية المباراة نشطة وحماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً محاولاً استغلال سعات طاهر وشريف ، فيما ظهر بيراميدز هادئاً في الدقائق الأولى.

وتلقي الأهلي ضربة موجعة بتعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق لإصابة اضطرت موسيماني المدير الفني لإجراء تغيير مُبكر بمشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلاً من هاني في الدقيقة العاشرة .

نشط أداء الفريقين تدريجياً وأن كان الأهلي الأكثر خطورة مع محاولات مُتباعدة من بيراميدز عن طريق رمضانص بحي وأنطوي وعبد الله السعيد.

وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء بطاقة صفراء لأحمد رمضان بيكهام للخشونة مع رمضان صبحي ثم أشهر الكم بطاق صفراء لأحمد سامي لاعب بيراميدز للخشونة مع على معلول.

وسدد قفشة ضربة حراة مباشرة أرتدت في القائم ، قبل أن يراوغ حسين الشحات دفاع بيراميدز ويسدد كرة يتصدى لها شريف إكرامي ، وإخترق على معلول دفاع بيراميدز وقاد هجمة خطرة لكنه لكن الكرة طويلة لتضييع هجمة للأهلي ، وعاد بيراميدز لأجواء المباراة عن طرؤيق إنطلاقات رمضان صبحي من ناحية الشمال ومرر كرة جيدة إلى أنطوي لكن الأخير تباطئ في التسديد لتضييع فرصة تسجيل هدف.

وخرج أحمد فتحي للإصابة من بيراميدز وشارك بدلاً منه عمر جابر وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لكنه ينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين كما كانت نهاية الشوط الأول ولعب على معلول ضربة ركنية تصدى لها شريف إكرامي قبل أن يقفز حسين الشحات عالياً ويسدد كرة بيده لينال بطاقة صفراء من جهاد جريشة.

وأرتقى أنطوى لكرة عرضية من رمضان صبحي لكن الكرة جاءت بجوار القائم ، وواصل بيراميدز الهجوم بعدما إنطلق رمضان بكرة قوية تدخل ايمن أشرف وأنقذها في الوقت المناسب.