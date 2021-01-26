شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء مباراتان فى الدورى المصرى الممتاز ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، انتهت الأولى بفوز سموحة على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت الثانية بالتعادل السلبى بين الأهلى وبيراميدز.

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات الأحد 24 / 1 / 2021

ويتواجد فى صدارة هدافى الدورى كل من جون ايبوكا لاعب إنبى ومحمد شريف ومحمود كهربا لاعبا الأهلي، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن لاعب سموحة، ولكل منهم 4 أهداف، ثم عمرو جمال لاعب طلائع الجيش ومروان حمدى لاعب المقاصة وعمر كمال وأحمد رفعت ثنائي المصري ويوسف أوباما لاعب الزمالك لكل منهم 3 أهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري

استعاد فريق سموحة نغمة الانتصارات بالفوز خارج ملعبه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدورى.

تقدم باسم على صانع ألعاب المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 28 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل الهانى سليمان حارس سموحة في التعامل معها معلنا عن الهدف الأول لفريقه، وفى اللحظات الأخيرة من الشوط استطاع أحمد عبد القادر إدراك هدف التعادل للموج الأزرق من مجهود فردى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين .

وفى الشوط الثانى وتحديدا في الدقيقة 68 أحرز الوافد الجديد مصطفى فتحى الهدف الثانى لسموحة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها قوية على يمين محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون ليقتنص الفريق السكندرى أغلى ثلاث نقاط، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة ويرتقى للمركز الثامن بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز السادس عشر ويتأزم موقفه بجدول الترتيب.

ترتيب هدافى الدوري المصري

تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز، كلاً من: شريف إكرامي، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي