شكرا لقرائتكم خبر عن جوهر نبيل يقدم نصيحة لمنتخب اليد قبل لقاء الدنمارك.. ويؤكد: مفيش مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن جوهر نبيل، نجم منتخب كرة اليد المصرية السابق، إن منتخب الدنمارك من المنتخبات القوية والصعبة، نظرا لاتسام خطوطه وحراس مرماه بالقوة، بالإضافة للظهير الأيسر وأمور أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "صحيح الدنمارك فريق قوى لكن السؤال ما هى الفرص أمام المنتخب المصرى؟ وهل من الصعب أن يحقق مواجهة جيدة؟، الإجابة هى وبتتبع تاريخ كرة اليد التى تتميز فيها مصر وتستتضيف بطولة العالم الخاصة بها الآن يقول لنا إنه لا يوجد مستحيل، ومثال على ذلك بطولة العام 1993 منتخب الشباب كان من الصعب حينها أن يحقق مكاسب، لكنه لعب فيما قبل النهائى وفاز على المنتخب السويدى ثم منتخب الدنمارك فى النهائي، وأنا تشرفت أنى كنت من هذا الجيل".

وتابع: "فى عام 1995 فى بطولة منتخب الرجال فى أيسلندا لم يتخيل أحد حينها أن نحقق الفوز على التشيك ولا رومانيا.. الهدف فى النهاية لا يوجد مستحيل نحن من نقل ذلك فقط".

ووجه جوهر نبيل نصائح للمنتخب المصرى قائلاً: "مفتاح الفوز هو تبطىء إيقاع المباراة منذ اللحظة الأولى على مستوى الهجوم والدفاع، خاصة أن المنافس الدنماركى منتخب سريع جداً، وبالتالى ماينفعش نجاريهم فى سرعتهم ولازم نخلى الايقاع بطىء ونجبرهم على ذلك".