جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تربعه على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى بفارق نقطة عن الزمالك، بعد التعادل السلبى مع ببيراميدز، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم فى الأسبوع العاشر من الدورى المصرى.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز

يحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 21 نقطة بعد لعب 9 مباريات وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى الذى لعب 8 مباريات فقط، ويستعد لمواجهة مصر المقاصة الخميس.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى وبيراميدز

واستفاد بيراميدز من نقطة التعادل ليقتحم المربع الذهبى بـ14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق فيهم ثلاثة انتصارات و5 تعادلات وخسارة وحيدة، خلف الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة الذي لعب 8 مباريات.



ترتيب جدول الدوري المصري

جاءت بداية المباراة نشطة وحماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً محاولاً استغلال سعات طاهر وشريف ، فيما ظهر بيراميدز هادئاً في الدقائق الأولى.

وتلقي الأهلي ضربة موجعة بتعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق لإصابة اضطرت موسيماني المدير الفني لإجراء تغيير مُبكر بمشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلاً من هاني في الدقيقة العاشرة .

نشط أداء الفريقين تدريجياً وأن كان الأهلي الأكثر خطورة مع محاولات مُتباعدة من بيراميدز عن طريق رمضان صبحي وأنطوي وعبد الله السعيد.

وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء بطاقة صفراء لأحمد رمضان بيكهام للخشونة مع رمضان صبحي ثم أشهر الكم بطاق صفراء لأحمد سامي لاعب بيراميدز للخشونة مع على معلول.

وسدد قفشة ضربة حراة مباشرة أرتدت في القائم ، قبل أن يراوغ حسين الشحات دفاع بيراميدز ويسدد كرة يتصدى لها شريف إكرامي ، وإخترق على معلول دفاع بيراميدز وقاد هجمة خطرة لكنه لكن الكرة طويلة لتضييع هجمة للأهلي ، وعاد بيراميدز لأجواء المباراة عن طريق إنطلاقات رمضان صبحي من ناحية الشمال ومرر كرة جيدة إلى أنطوي لكن الأخير تباطئ في التسديد لتضييع فرصة تسجيل هدف.

وخرج أحمد فتحي للإصابة من بيراميدز وشارك بدلاً منه عمر جابر وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لكنه ينتهي بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين كما كانت نهاية الشوط الأول ولعب على معلول ضربة ركنية تصدى لها شريف إكرامي قبل أن يقفز حسين الشحات عالياً ويسدد كرة بيده لينال بطاقة صفراء من جهاد جريشة.

وأرتقى أنطوى لكرة عرضية من رمضان صبحي لكن الكرة جاءت بجوار القائم ، وواصل بيراميدز الهجوم بعدما إنطلق رمضان بكرة قوية تدخل ايمن أشرف وأنقذها في الوقت المناسب.

وتعرض محمد شريف للعرقلة داخل منطقة جزاء بيراميدز لكن جريشة رفض إحتساب ضربة جزاء للأهلي .

وخرج حسين الشحات وشارك كهربا بدلاً منه ، كما شارك بواليا بدلاً من محمد شريف ، وجرّب بدر بانون حظه وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم ،وأهدار بواليا فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 74 بعدما تلقى كرة جيدة وأنفرد بشريف إكرامي لكنه تباطئ ولعبها عرضية بدلاً من التسديد في شباك بيراميدز.

وألغى جهاد جريشة هدف سجله بواليا بعدما سدد كرة في شباك سقطت من يد شريف أكرامي لكن الحكم الغي الهدف بدعوى الإحتكاك مع شريف إكرامي.

واصل الأهلي الضغط في الدقائق الأخيرة وشارك دودو الجباس بدلاً من أنطوي،وأهدر بواليا فرصة أخرى للتسجيل بعدما تصدى لها شريف إكرامي وحوّلها إلى ضربة ركنية ، وخرج طاهر محمد طاهر وشارك ديانج بدلاً منه ، كما خرج عبد الله السعيد وشارك إبراهيم عادل بدلاً منه ،وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق لبيراميدز في الثواني الأخيرة بعدما حوّل تسديدة قوية لضربة ركنية بعدها إنتهى اللقاء بالتعادل السلبي.