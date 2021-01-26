شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إصابة محمد هانى ومغادرة مباراة الاهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد هانى لاعب فريق الأهلي للإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى خلال مباراة بيراميدز المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدوري ، والتي على أثرها تم تبديل هاني في الدقيقة العاشرة ونزول أحمد رمضان بيكهام بدلاً منه .

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو يانج وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا.

ويتكون تشكيل بيراميدز من، شريف إكرامي ، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري ، جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمود وادي - محمود حمادة - محمود صابر - إبراهيم عادل - دودو الجباس - عمر جابر.

ويدخل الأهلى اللقاء منتشيا بفوزه الأخير على المقاولون بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، سجلها طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابى أمام سموحة بهدف لكل فريق، حيث تقدم إبراهيم عادل للفريق السماوى وتعادل مصطفى فتحى للفريق السكندرى، ليفقد نقطتين جديدتين في صراع الدورى.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتعزيز موقعه في صدارة الدوري قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والمقرر إقامتها في فبراير المقبل.

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في تسجيل19 هدفا بنسبة 2.3 هدف في المباراة الواحدة.