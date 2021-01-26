مدرب بيراميدز: التعادل أمام الأهلي مقبول.. والدوري ما يزال طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن التعادل أمام نتيجة عادلة، حيث أن المباراة كانت تكتيكية من الدرجة الأولى وكل فريق كان يعمل على عدم المخاطرة خوفا من الخسارة والوصول للمرمى كان قليلا.

واكتفى فريقا الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي بينهما في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي، إنه قام بالدفع بعبد الله السعيد في الطرف كنوع من العمل التكتيكي، مؤكدًا أنه لاعب رائع يمنح الفريق الاستحواذ على الكرة.

وأضاف، أنه بسبب تراجع المجهود البدني في الشوط الثاني نظرا للجهد الكبير والإرهاق خرج مستبدلا، وعبد الله أدى مباراة رائعة بصفة عامة.

وأوضح مدرب بيراميدز، أن المنافسة على لقب الدوري ما تزال قائمة والدوري ما يزال طويلا رغم أن البداية التي قدمها الفريق لم تكن منتظرة والتعادل كان كثيرا والأداء متفاوتا وكل الفريق قريبة تماما من بعضها والمنافسة مستمرة.

وتابع:" بسبب فيروس كورونا كل الأندية تعاني وكل فريق يلعب مباراة كل ٣ أيام، وكل الأندية لم تصل للمستوى المطلوب".

ونفى أن يكون قد تحدث مع رمضان صبحي كثيرا قبل لقاء الأهلي، مشيرا إلى أنه لاعب محترف ورائع، ويمكنه الفصل ويقدم مستويات مميزة مع الفريق.

وأكمل:" بيرامبدز لم يلعب أمام الأهلي على الدفاع، لأن الفريق أتيحت له الفرص وكان قريبا من التسجيل والفوز، وأداء الفريقين لم يكن على المستوى المطلوب والتعادل مقبول".