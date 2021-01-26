عبدالحفيظ: الاحتكاك في كرة إكرامي مقبول.. وركلة جزاء محمد شريف صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يرى الاحتكاك في كرة حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي ومهاجم فريقه والتر بواليا عادية واحتكاك مقبول.

وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للأهلي سجله والتر بواليا بعد سقوط الكرة من يد شريف إكرامي حارس بيراميدز ألغاه الحكم بداع وجود تداخل.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي:"كرة محمد شريف أيضاً ركلة جزاء، لا تنظروا لمن وصل للكرة قبل الآخر، ولكن هناك ضرب في (أنكل) القدم قبل وصول اللاعبين للكرة بغض النظر عن كون شريف قد لمس الكرة في النهاية".

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي:"تعبت جداً ولا أريد التحدث في أمور يُقال أها ليست من اختصاصي ولكن مباراة بيراميدز تنتهي بمثل هذه الكرات التي ألغيت ولكن الحمدلله على كل شيء ولدينا الآن مهمة كبيرة وسيخضع الفريق لمسحة طبية قبل السفر وكنا نطالب اللاعبين بالتركيز في مباريات الدوري وهم كانوا يفكرون بإيجابية".

وأتم عبدالحفيظ، تصريحاته قائلاً:"أطلب من المحللين التحكيمين الصبر ومشاهدة لقطة شريف قبل وصول الكرة فسيجدون ضرباً في (أنكل) محمد شريف".

وانتهت مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز بالتعادل السلبي خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري we.